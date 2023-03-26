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Ракурс
У Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на міні, фото: WikiDictonary

На Херсонщині за тиждень сталося п’ять випадків підриву мирних жителів на російській вибухівці

26 бер 2023, 15:20
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У Херсонській області двоє чоловіків отримали важкі травми, підірвавшись на російській міні.





Подія сталася у Високопільській громаді. Про це сьогодні, 26 березня, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення, — зазначають в ОВА. — Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі.

Зазначається, що вже пʼятий випадок підриву мирних жителів на російській вибухівці тільки за цей тиждень.

Лише за сім днів міни, залишені росіянами, забрали життя одного жителя Херсонщини, ще 5 — поранені, — наголошують в ОВА й нагадають, що мінна небезпека на Херсонщині залишається вкрай високою, тому відвідувати території, які ще не обстежили сапери, небезпечно.

Джерело: Ракурс


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