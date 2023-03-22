На протитанковій міні підірвалися троє жителів Миколаївщини, фото: Сергій Шайхет

https://racurs.ua/ua/n181210-protytankova-mina-zabrala-jyttya-troh-jyteliv-mykolayivschyny-foto.html

Ракурс

На Миколаївщині троє місцевих жителів підірвалися на російській протитанковій міні, усі вони загинули.

Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків — 60-ти, 29-ти та 19-ти років, — зазначив він.

За словами Шайхета, загиблі — жителі села Садове — полем до лісосмуги збирати дрова, і я в якусь мить автівка, в якій вони перебували вибухнула. Всі троє відразу загинули.