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На противотанковой мине подорвались три жителя Николаевщины, фото: Сергей Шайхет
Противотанковая мина унесла жизни трех жителей Николаевщины (ФОТО)https://racurs.ua/n181210-protivotankovaya-mina-unesla-jizni-treh-jiteley-nikolaevschiny-foto.htmlРакурс
На Миколаївщині троє місцевих жителів підірвалися на російській протитанковій міні, усі вони загинули.
Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків — 60-ти, 29-ти та 19-ти років, — зазначив він.
За словами Шайхета, загиблі — жителі села Садове — полем до лісосмуги збирати дрова, і я в якусь мить автівка, в якій вони перебували вибухнула. Всі троє відразу загинули.
Закликаю, будьте максимально обережні. Якщо виявили вибухонебезпечний предмет, одразу телефонуйте 102! — наголошує Шайхет.
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