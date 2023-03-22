На противотанковой мине подорвались три жителя Николаевщины, фото: Сергей Шайхет

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Ракурс

На Миколаївщині троє місцевих жителів підірвалися на російській протитанковій міні, усі вони загинули.

Про це сьогодні, 22 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків — 60-ти, 29-ти та 19-ти років, — зазначив він.

За словами Шайхета, загиблі — жителі села Садове — полем до лісосмуги збирати дрова, і я в якусь мить автівка, в якій вони перебували вибухнула. Всі троє відразу загинули.