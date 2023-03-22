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Последствия атаки дронами по Киевщине, фото: полиция Киевщины
Количество жертв атаки «шахедов» на Киевщине возросло (ФОТО)https://racurs.ua/n181209-kolichestvo-jertv-ataki-shahedov-na-kievschine-vozroslo-foto.htmlРакурс
На Київщині до семи зросла кількість жертв нічної атаки, завданої російськими дронами-камікадзе по гуртожитках та навчальному закладу у Ржищеві Київської області.
Ще дев’ять осіб травмовано, постраждалі перебувають у лікарні. Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє прес-служба поліції Київщини.
Цієї ночі на лінію «102» ми отримали понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об'єктів. Всього на Київщині під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників, — зазначають у поліції.
Нагадаємо, російські терористи сьогодні також вдарили ракетами по багатоповерхівках в обласному центрі Запорізької області.
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