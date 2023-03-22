Чем россия атаковала Запорожье, рассказали в Воздушных силах

Последствия российского удара по Запорожью, скриншот видео

https://racurs.ua/n181208-chem-rossiya-atakovala-zaporoje-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 22 березня, атакували Запоріжжя реактивною системою залпового вогню — за попередніми даними, це «Торнадо-С».

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє видання «Факти».

Ігнат наголосив, що йдеться про реактивну артилерію, яка летить надзвичайно швидко — від пуску до влучання минають лише секунди.

Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія — то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст, — зазначив він.

Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Нагадаємо, за інформацією Запорізької ОВА, рашисти випусти по Запоріжжю шість ракет, одна з яких не розірвалася.

Джерело: «Факти»