Чем россия атаковала Запорожье, рассказали в Воздушных силах

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Последствия российского удара по Запорожью, скриншот видео
Чем россия атаковала Запорожье, рассказали в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n181208-chem-rossiya-atakovala-zaporoje-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 22 березня, атакували Запоріжжя реактивною системою залпового вогню — за попередніми даними, це «Торнадо-С».
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє видання «Факти».
Ігнат наголосив, що йдеться про реактивну артилерію, яка летить надзвичайно швидко — від пуску до влучання минають лише секунди.
Якщо у наших сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія — то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст, — зазначив він.
Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.
Нагадаємо, за інформацією Запорізької ОВА, рашисти випусти по Запоріжжю шість ракет, одна з яких не розірвалася.
Джерело: «Факти»
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