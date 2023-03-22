Последствия ракетного удара по Запорожью, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n181207-rashisty-vypustili-po-zaporoju-shest-raket-odna-ne-razorvalas-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 22 березня, випустили по Запоріжжю загалом шість ракет, одна з яких не розірвалася.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Також він спростував повідомлення про те, що сигнал повітряної тривоги пролунав вже після влучання ракет.

Під час вибуху була повітряна тривога, — наголосив Малашко.

Він зазначив, що наразі на місці працює оперативно-слідча група, збираються осколки та інші фрагменти, щоб встановити, якими саме ракетами було завдано удару.

Рятувальники вже провели евакуацію з двох будинків, в які сталося влучання. Мешканців цих будинків розселяють у гуртожитки та готелі.

За попередніми даними ДСНС, 21 людину госпіталізовано, серед них двоє дітей. Одна людина померла у лікарні. З напівзруйнованих дев’ятиповерхівок вдалося врятувати шістьох осіб.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

В Офісі генпрокурора зазначають, що ракетний удар було завдано близько 12.00.