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Атака на Запорожье — власти раскрыли последствия террористического удара россиян
Атака на Запорожье — власти раскрыли последствия террористического удара россиянhttps://racurs.ua/n181203-ataka-na-zaporoje-vlasti-raskryli-posledstviya-terroristicheskogo-udara-rossiyan.htmlРакурс
Під обстріл у Запоріжжі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.
На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро — у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.
Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється, — розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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