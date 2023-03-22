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Ракурс
Атака на Запорожье — власти раскрыли последствия террористического удара россиян

Атака на Запорожье — власти раскрыли последствия террористического удара россиян

22 мар 2023, 13:52
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Під обстріл у Запоріжжі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.





На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро — у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється, — розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Источник: Ракурс


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