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В Запорожье российские изверги снова ударили по жилой многоэтажке — дом горит
В Запорожье российские изверги снова ударили по жилой многоэтажке — дом горит (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n181199-v-zaporoje-rossiyskie-izvergi-snova-udarili-po-jiloy-mnogoetajke-dom-gorit-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі російські нелюди 22 березня знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить.
У соцмережах опублікували відео удару. Офіційно в Офісі президента тільки підтвердили російські удари по місту та острову Хортиця.
Все, на що здатна російська недоармія — мстити мирним жителям після провалу чергового «м'ясного штурму».
На момент виходу новини інформації про постраждалих від органів влади не було, на місці працюють рятувальники.
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