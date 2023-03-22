В Запорожье российские изверги снова ударили по жилой многоэтажке — дом горит

https://racurs.ua/n181199-v-zaporoje-rossiyskie-izvergi-snova-udarili-po-jiloy-mnogoetajke-dom-gorit-foto-video.html

Ракурс

У Запоріжжі російські нелюди 22 березня знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить.

У соцмережах опублікували відео удару. Офіційно в Офісі президента тільки підтвердили російські удари по місту та острову Хортиця.

Все, на що здатна російська недоармія — мстити мирним жителям після провалу чергового «м'ясного штурму».

На момент виходу новини інформації про постраждалих від органів влади не було, на місці працюють рятувальники.