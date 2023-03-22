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Ракурс
В Запорожье российские изверги снова ударили по жилой многоэтажке — дом горит

В Запорожье российские изверги снова ударили по жилой многоэтажке — дом горит (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2023, 12:41
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У Запоріжжі російські нелюди 22 березня знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить.





У соцмережах опублікували відео удару. Офіційно в Офісі президента тільки підтвердили російські удари по місту та острову Хортиця.

Все, на що здатна російська недоармія — мстити мирним жителям після провалу чергового «м'ясного штурму».

У Запоріжжі російські нелюди знову вдарили по житловій багатоповерхівці - будинок горить

У Запоріжжі російські нелюди знову вдарили по житловій багатоповерхівці - будинок горить

На момент виходу новини інформації про постраждалих від органів влади не було, на місці працюють рятувальники.

Источник: Ракурс


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