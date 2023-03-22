У Запоріжжі російські нелюди знову вдарили по житловій багатоповерхівці - будинок горить

https://racurs.ua/ua/n181199-u-zaporijji-rosiyski-neludy-znovu-vdaryly-po-jytloviy-bagatopoverhivci-budynok-goryt-video.html

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У Запоріжжі російські нелюди 22 березня знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить.

У соцмережах опублікували відео удару. Офіційно в Офісі президента тільки підтвердили російські удари по місту та острову Хортиця.

Все, на що здатна російська недоармія — мстити мирним жителям після провалу чергового «м'ясного штурму».

На момент виходу новини інформації про постраждалих від органів влади не було, на місці працюють рятувальники.