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У Запоріжжі російські нелюди знову вдарили по житловій багатоповерхівці - будинок горить
У Запоріжжі російські нелюди знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181199-u-zaporijji-rosiyski-neludy-znovu-vdaryly-po-jytloviy-bagatopoverhivci-budynok-goryt-video.htmlРакурс
У Запоріжжі російські нелюди 22 березня знову вдарили по житловій багатоповерхівці — будинок горить.
У соцмережах опублікували відео удару. Офіційно в Офісі президента тільки підтвердили російські удари по місту та острову Хортиця.
Все, на що здатна російська недоармія — мстити мирним жителям після провалу чергового «м'ясного штурму».
На момент виходу новини інформації про постраждалих від органів влади не було, на місці працюють рятувальники.
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