Атака на Запоріжжя - влада розкрила наслідки терористичного удару росіян

https://racurs.ua/ua/n181203-ataka-na-zaporijjya-vlada-rozkryla-naslidky-terorystychnogo-udaru-rosiyan.html

Ракурс

Під обстріл у Запоріжжі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.

На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро — у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.