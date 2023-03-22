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Атака на Запоріжжя - влада розкрила наслідки терористичного удару росіян
Атака на Запоріжжя — влада розкрила наслідки терористичного удару росіянhttps://racurs.ua/ua/n181203-ataka-na-zaporijjya-vlada-rozkryla-naslidky-terorystychnogo-udaru-rosiyan.htmlРакурс
Під обстріл у Запоріжжі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.
На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро — у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.
Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється, — розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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