Зеленський опублікував відео з моментом влучання ракети по дев'ятиповерхівці в Запоріжжі, інша застрягла у даху

https://racurs.ua/ua/n181201-zelenskyy-opublikuvav-video-z-momentom-vluchannya-rakety-po-dev-yatypoverhivci-v-zaporijji-insha.html

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Президент Володимир Зеленський опублікував відео з моментом влучання російської ракети по житловій дев’ятиповерхівці в Запоріжжі.

У ролику видно удар по житловій забудові на рівні 4−6 поверхів.

За словами місцевих, одна з випущених окупантами ракет влетіла у секцію житлової багатоповерхівки. Вогонь пожежі перекинувся на сусідній будинок. Під завалами можуть залишатися люди.

Крім того, повідомляють про ще одну ракету, яка застрягла у даху багатоповерхівки.