Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты по девятиэтажке в Запорожье, другая застряла в крыше

https://racurs.ua/n181201-zelenskiy-opublikoval-video-s-momentom-popadaniya-rakety-po-devyatietajke-v-zaporoje-drugaya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з моментом влучання російської ракети по житловій дев’ятиповерхівці в Запоріжжі.

У ролику видно удар по житловій забудові на рівні 4−6 поверхів.

За словами місцевих, одна з випущених окупантами ракет влетіла у секцію житлової багатоповерхівки. Вогонь пожежі перекинувся на сусідній будинок. Під завалами можуть залишатися люди.

Крім того, повідомляють про ще одну ракету, яка застрягла у даху багатоповерхівки.