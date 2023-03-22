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Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты по девятиэтажке в Запорожье, другая застряла в крыше

Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты по девятиэтажке в Запорожье, другая застряла в крыше

22 мар 2023, 13:11
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Президент Володимир Зеленський опублікував відео з моментом влучання російської ракети по житловій дев’ятиповерхівці в Запоріжжі.





У ролику видно удар по житловій забудові на рівні 4−6 поверхів.

За словами місцевих, одна з випущених окупантами ракет влетіла у секцію житлової багатоповерхівки. Вогонь пожежі перекинувся на сусідній будинок. Під завалами можуть залишатися люди.

Крім того, повідомляють про ще одну ракету, яка застрягла у даху багатоповерхівки.

росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності та рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя, — прокоментував глава держави черговий теракт і воєнний злочин, що його скоїли в Україні російські виродки.

Источник: Ракурс


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