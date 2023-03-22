Рашисти випустили по Запоріжжю шість ракет, одна не розірвалася — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n181207-rashysty-vypustyly-po-zaporijju-shist-raket-odna-ne-rozirvalasya-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 березня, випустили по Запоріжжю загалом шість ракет, одна з яких не розірвалася.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Також він спростував повідомлення про те, що сигнал повітряної тривоги пролунав вже після влучання ракет.
Під час вибуху була повітряна тривога, — наголосив Малашко.
Він зазначив, що наразі на місці працює оперативно-слідча група, збираються осколки та інші фрагменти, щоб встановити, якими саме ракетами було завдано удару.
Рятувальники вже провели евакуацію з двох будинків, в які сталося влучання. Мешканців цих будинків розселяють у гуртожитки та готелі.
За попередніми даними ДСНС, 21 людину госпіталізовано, серед них двоє дітей. Одна людина померла у лікарні. З напівзруйнованих дев’ятиповерхівок вдалося врятувати шістьох осіб.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
В Офісі генпрокурора зазначають, що ракетний удар було завдано близько 12.00.
Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста, — повідомили у відомстві.