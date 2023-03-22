Наслідки атаки дронами по Київщині, фото: поліція Київщини

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На Київщині до семи зросла кількість жертв нічної атаки, завданої російськими дронами-камікадзе по гуртожитках та навчальному закладу у Ржищеві Київської області.

Ще дев’ять осіб травмовано, постраждалі перебувають у лікарні. Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Цієї ночі на лінію «102» ми отримали понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об'єктів. Всього на Київщині під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників, — зазначають у поліції.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні також вдарили ракетами по багатоповерхівках в обласному центрі Запорізької області.