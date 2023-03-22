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Ракурс
Есть погибшие - ГСЧС рассказала об ударах дронов на Киевщине (ФОТО)

Есть погибшие — ГСЧС рассказала об ударах дронов на Киевщине (ФОТО)

22 мар 2023, 09:17
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У Ржищеві на Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено два гуртожитки та ліцей.





У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що в ніч на 22 березня внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

ДСНС розповіла про удари дронів на Київщині

ДСНС розповіла про удари дронів на Київщині

Відомо про трьох загиблих. Ймовірно під завалами перебуває ще чотири особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що рашисти вночі здійснили чергову масовану атаку дронами «Шахед» по Україні. 16 дронів із 21 запущеного ворогом наші захисники знищили. Усі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, сили нашої ППО збили. В області є влучання.

ДСНС розповіла про удари дронів на Київщині

ДСНС розповіла про удари дронів на Київщині

Источник: Ракурс


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