Есть погибшие - ГСЧС рассказала об ударах дронов на Киевщине (ФОТО)

https://racurs.ua/n181189-est-pogibshie-gschs-rasskazala-ob-udarah-dronov-na-kievschine-foto.html

Ракурс

У Ржищеві на Київщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено два гуртожитки та ліцей.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що в ніч на 22 березня внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Відомо про трьох загиблих. Ймовірно під завалами перебуває ще чотири особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що рашисти вночі здійснили чергову масовану атаку дронами «Шахед» по Україні. 16 дронів із 21 запущеного ворогом наші захисники знищили. Усі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, сили нашої ППО збили. В області є влучання.