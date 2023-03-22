Рашисты пустили в Украину «мопеды» — ПВО сбила 16 «шахедов»

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Ракурс

Росіяни завдали по Україні у ніч проти 22 березня чергового масованого авіаційного удару шахедами.

За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом наші захисники знищили, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Усі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, сили нашої ППО знищили. Українські підрозділи збили вісім цілей навколо столиці.

Також відомо, що ППО працювала на Житомирщині та Київщині. Вночі звук вибуху було чутно й у Хмельницькому. Це підтверджувала ОВА, яка згодом повідомила: прильотів не зафіксовано, працювала ППО.

Але є і влучання, пошкодження і жертви.

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про трьох загиблих і сім поранених. Інформація уточнюється.

Остання повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО, — повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

Він закликав жителів Києва та Київщини не нехтувати тривогами.

На Житомирщині «шахеди» теж пошкодили об'єкт інфраструктури. Три безпілотники збили підрозділи ППО. Жертв і постраждалих немає. Станом на 5.50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, що увечері 21 березня ракетної атаки зазнала Одеса. Рашисти випустили з літаків Су-35 над Чорним морем чотири ракети Х-59. Дві з них збила українська ППО, але дві долетіли до берега. Постраждав монастир УПЦ Московського патріархату.