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Російський ракетний удар призвів до пожежі, фото: ДСНС
Російська ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181184-rosiyska-raketa-vluchyla-v-budivlu-monastyrya-upc-mp-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері атакували Одещину ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря винищувачами Су-35.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
Було випущено загалом три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59:
- дві ракети збили сили ППО;
- одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
Внаслідок ракетного удару постраждали загалом чотири людини:
- троє отримали легкі поранення вибуховою хвилею;
- одну людину госпіталізовано.
У прес-службі ДСНС Одещини зазначають, що влучання російської ракети призвело до пожежі покрівлі будівлі на площі 40 кв. м, котру ліквідували з використанням платформи (люльки) автоколінчатого підіймача.
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