Російський ракетний удар призвів до пожежі, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері атакували Одещину ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря винищувачами Су-35.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Було випущено загалом три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59:

дві ракети збили сили ППО;

одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

Внаслідок ракетного удару постраждали загалом чотири людини:

троє отримали легкі поранення вибуховою хвилею;

одну людину госпіталізовано.

У прес-службі ДСНС Одещини зазначають, що влучання російської ракети призвело до пожежі покрівлі будівлі на площі 40 кв. м, котру ліквідували з використанням платформи (люльки) автоколінчатого підіймача.