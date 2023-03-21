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Ракурс
Російський ракетний удар призвів до пожежі, фото: ДСНС

Російська ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП на Одещині (ФОТО)

21 бер 2023, 22:52
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Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері атакували Одещину ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря винищувачами Су-35.





Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Було випущено загалом три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59:

  • дві ракети збили сили ППО;
  • одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

Внаслідок ракетного удару постраждали загалом чотири людини:

  • троє отримали легкі поранення вибуховою хвилею;
  • одну людину госпіталізовано.

У прес-службі ДСНС Одещини зазначають, що влучання російської ракети призвело до пожежі покрівлі будівлі на площі 40 кв. м, котру ліквідували з використанням платформи (люльки) автоколінчатого підіймача.

Російський ракетний удар призвів до пожежі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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