Рашисти вдарили по Одещині ракетами з винищувачів Су-35, є влучання

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Рашисти атакувала Одещину авіаційними ракетами, фото: «Еспресо»
Рашисти вдарили по Одещині ракетами з винищувачів Су-35, є влучанняhttps://racurs.ua/ua/n181182-rashysty-vdaryly-po-odeschyni-raketamy-z-vynyschuvachiv-su-35-ie-vluchannya.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері завдали ракетного по Одещині — винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
Про це повідомляє прес-служба Одеської РДА.
Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано, — вказано в повідомленні.
У Командуванні Повітряних сил зазначають, що близько 19.40 у небі над Одещиною протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, котрі були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.
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