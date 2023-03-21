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Ракурс
Рашисти атакувала Одещину авіаційними ракетами, фото: «Еспресо»

Рашисти вдарили по Одещині ракетами з винищувачів Су-35, є влучання

21 бер 2023, 22:14
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Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері завдали ракетного по Одещині — винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.





Про це повідомляє прес-служба Одеської РДА.

Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано, — вказано в повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил зазначають, що близько 19.40 у небі над Одещиною протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, котрі були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

Джерело: Ракурс


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