Рашисты ударили по Одесщине ракетами с истребителей Су-35, есть попадание

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Рашисты атаковали Одесщину авиационными ракетами, фото: «Эспрессо»
Рашисты ударили по Одесщине ракетами с истребителей Су-35, есть попаданиеhttps://racurs.ua/n181182-rashisty-udarili-po-odesschine-raketami-s-istrebiteley-su-35-est-popadanie.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері завдали ракетного по Одещині — винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
Про це повідомляє прес-служба Одеської РДА.
Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано, — вказано в повідомленні.
У Командуванні Повітряних сил зазначають, що близько 19.40 у небі над Одещиною протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, котрі були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.
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