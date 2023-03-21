Рашисты ударили по Одесщине ракетами с истребителей Су-35, есть попадание

Рашисты атаковали Одесщину авиационными ракетами, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n181182-rashisty-udarili-po-odesschine-raketami-s-istrebiteley-su-35-est-popadanie.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері завдали ракетного по Одещині — винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.

Про це повідомляє прес-служба Одеської РДА.

Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано, — вказано в повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил зазначають, що близько 19.40 у небі над Одещиною протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, котрі були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.