Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
россия увеличила количество кораблей в Черном море, фото: ТВЦ
россия вывела дополнительные ракетоносители в Черное море — ОК «Юг»https://racurs.ua/n181175-rossiya-vyvela-dopolnitelnye-raketonositeli-v-chernoe-more-ok-ug.htmlРакурс
росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі.
Про це сьогодні, 21 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Раніше сьогодні командування Військово-морських сил України повідомляло, що росіяни на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім кораблів. Станом на 16.00 російське корабельне угруповання було збільшене майже вдвічі й тепер становить 12 кораблів.
Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 «Калібрів», — зазначають в ОК «Південь» й наголошують, що загроза ракетних ударів лишається високою.
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...