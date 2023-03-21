Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
россия увеличила количество кораблей в Черном море, фото: ТВЦ

россия вывела дополнительные ракетоносители в Черное море — ОК «Юг»

21 мар 2023, 18:07
999

росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі.





Про це сьогодні, 21 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Раніше сьогодні командування Військово-морських сил України повідомляло, що росіяни на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім кораблів. Станом на 16.00 російське корабельне угруповання було збільшене майже вдвічі й тепер становить 12 кораблів.

Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 «Калібрів», — зазначають в ОК «Південь» й наголошують, що загроза ракетних ударів лишається високою.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров