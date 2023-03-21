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Ракурс
Сергей Левочкин, фото: НВ

Левочкина исключили из Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

21 мар 2023, 17:38
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Нардепа Сергія Льовочкіна виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.





За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів. Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telgram-каналі повідомив народних депутат Олексій Гончаренко.

І це зроблено тільки за рік війни, — наголошує Гончаренко.

Льовочкін потрапив до Верховної Ради чинного скликання за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».

Діяльність ОПЗЖ в Україні була заборонена у 2022 році, в результаті чого припинила діяльність і фракція цієї політсили у парламенті. Нині Льовочкін є членом депутатської групи «Платформа за життя та мир», котру створили вихідці із ОПЗЖ.

Источник: Ракурс


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