Левочкина исключили из Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

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Сергей Левочкин, фото: НВ
Левочкина исключили из Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведкиhttps://racurs.ua/n181174-levochkina-iskluchili-iz-komiteta-soveta-po-voprosam-nacbezopasnosti-oborony-i-razvedki.htmlРакурс
Нардепа Сергія Льовочкіна виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів. Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telgram-каналі повідомив народних депутат Олексій Гончаренко.
І це зроблено тільки за рік війни, — наголошує Гончаренко.
Льовочкін потрапив до Верховної Ради чинного скликання за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».
Діяльність ОПЗЖ в Україні була заборонена у 2022 році, в результаті чого припинила діяльність і фракція цієї політсили у парламенті. Нині Льовочкін є членом депутатської групи «Платформа за життя та мир», котру створили вихідці із ОПЗЖ.
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