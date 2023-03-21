Льовочкіна виключили з Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

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Сергій Льовочкін, фото: НВ
Льовочкіна виключили з Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкиhttps://racurs.ua/ua/n181174-lovochkina-vykluchyly-komitetu-rady-z-pytan-nacbezpeky-oborony-ta-rozvidky.htmlРакурс
Нардепа Сергія Льовочкіна виключили з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів. Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telgram-каналі повідомив народних депутат Олексій Гончаренко.
І це зроблено тільки за рік війни, — наголошує Гончаренко.
Льовочкін потрапив до Верховної Ради чинного скликання за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».
Діяльність ОПЗЖ в Україні була заборонена у 2022 році, в результаті чого припинила діяльність і фракція цієї політсили у парламенті. Нині Льовочкін є членом депутатської групи «Платформа за життя та мир», котру створили вихідці із ОПЗЖ.
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