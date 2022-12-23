У Раді відреагували на петицію про позбавлення мандатів нардепів від забороненої ОПЗЖ, фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/ua/n178121-u-radi-vidpovily-na-petyciu-pro-pozbavlennya-mandativ-deputativ-opzj-dokument.html

Ракурс

Керівництво Верховної Ради відповіло на петицію щодо позбавлення мандатів депутатів від забороненої партії ОПЗЖ, яку підтримали необхідні для розгляду 25 тис. громадян.

Текст відповіді голови Верховної Ради Руслана Стефанчука на петицію у своєму Telegram-каналі опублікував її автор народний депутат Олексій Гончаренко.

Якщо коротко — ніхто не буде виганяти ОПЗЖ, — зазначив Гончаренко.

У відповіді на петицію зазначається, що для дострокового позбавлення повноважень мандатів від ОПЗЖ потрібно змінювати Конституцію, чого не можна робити під час воєнного стану.

Зі свого боку, Гончаренко наголошує, що депутати від ОПЗЖ підпадають під щонайменше дві передбачені у Конституції умови позбавлення мандатів:

припинення громадянства чи виїзд на постійне проживання за межі України — що зробили низка депутатів від ОПЗЖ, які досі мають мандат;

невходження нардепа, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї партії або виходу народного депутата України із складу такої фракції (депутати ОПЗЖ повиходили з фракції, але мандату їх не позбавили).