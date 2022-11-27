Руслан Стефанчук, фото: «20 хвилин»

https://racurs.ua/ua/n177217-rada-moje-pozbavyty-mandativ-10-nardepiv-yaki-vyyihaly-z-ukrayiny-stefanchuk.html

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Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних обранців, які виїхали з України під час повномасштабної війни з росією та не повернулися до роботи у парламенті.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Стефанчук зазначає, що цих депутатів звільнили з усіх посад, які вони займали у парламенті та не виплачують їм заробітну плату. Проте позбавити їх мандатів не так просто — у Конституції чітко прописані підстави для цього й Рада не може ухвалити рішення, що ґрунтується на інших підставах. А саму Конституцію змінювати під час воєнного стану не можна.

Зазначається, що Конституція передбачає такі підстави для позбавлення мандату депутата:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;

визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції;

смерть депутата.

Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами, — вважає Стефанчук.

Так, він зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

Стефанчук також повідомив, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі. Проте для цього потрібне рішення суду.

Народний депутат Олексій Гончаренко, який нещодавно ініціював петицію про позбавлення мандатів нардепів, обраних до Верховної Ради від забороненої політичної партії ОПЗЖ, коментуючи цю заяву Стефанчука, наголошує, що вказані народні обранці потрапляють під дві зі згаданих спікером підстав:

виїзд на постійне проживання за кордон — є нардепи від ОПЗЖ, які виїхали з країни до 24 лютого і досі не повернулися;

вихід нардепа зі складу фракції партії, від якої він/вона були обрані — депутати фракції ОПЗЖ власноруч написали заяви про вихід з неї.

Тож ВСІ законні підстави для позбавлення мандатів у нас є, — наголошує Гончаренко. — А 17 листопада ми з вами зібрали необхідні 25 тисяч підписів до звернення до Зеленського, щоб якомога швидше розглянути нашу постанову про позбавлення депутатів від ОПЗЖ мандатів. Тож сподіваюсь, спікер прочитає тепер наш проект Постанови та просто винесе його на голосування!

Джерело: «РБК-Україна», Олексій Гончаренко