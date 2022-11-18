Петиція про позбавлення мандатів нардепів із ОПЗЖ набрала необхідні 25 тис. голосів

Депутатів від ОПЗЖ пропонують позбавити мандатів, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n176914-petyciya-pro-pozbavlennya-mandativ-nardepiv-iz-opzj-nabrala-25-tys-golosiv.html

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Петиція про позбавлення мандатів народних депутатів, обраних до Верховної Ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані з розділу петицій на сайті Офісу президента.

Ця петиція, ініціатором якої є нардеп із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, була зареєстрована 16 листопада. Вона закликає президента звернутися до Верховної Ради щодо негайного розгляду відповідної постанови, поданої до парламенту 24 серпня 2022 року.

Після наступу росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки — серед них — головні колаборанти та зрадники. Серед найпомітніших фігур — кум путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива, — наголошується в тексті петиції.

У петиції зазначається, що щонайменше дев’ять нардепів від ОПЗЖ з початку повномасштабного російського вторгнення не відвідали жодного засідання у Верховній Раді.