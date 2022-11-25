Тримають оборону аж до перемоги - ЗМІ знайшли у Відні втікачів та віп-туристів з України

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Екс-голова Нацбанку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні.

Автори розслідування «Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри» на УП помітили його у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також розшукують.

Журналісти дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.

НАБУ підозрює Шевченка у розкраданні 200 млн грн «Укргазбанку».

Камери УП вихопили у Відні чимало відомих і знаних в Україні облич. Приїжджала до свого зятя восени в Австрію і Юлія Тимошенко.

Загалом у столиці Австрії українські авто з престижними номерами" скрізь, а особливо поблизу найрозкішніших готелів — «Ріц», «Хаят», «Хлтон» та «Кемпінскі».

Два місяці тому під час зйомок першої серії про так званий батальйон «Відень» автор розслідування Михайло Ткач вважав, що у Відні багато українських віп-біженців.

Хоча насправді багато їх зараз, бо восени всі повернулися з морів, а діти пішли до школи. У політичних та бізнесових колах наразі можна часто почути, що «у Відні — всі», — каже Ткач.

Чому ці українці формують свій «батальйон» саме у столиці Австрії? По-перше, Відень визнано одним із найкращих і найзручніших міст для життя.

А де ще рятуватися від війни віп-біженцям такої країни як Україна? — іронізує Ткач.

А по-друге, Відень вигідно розташований стратегічно, оскільки відстань від України невелика.