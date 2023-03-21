Закон про прозорі закупівлі Міноборони підписав Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n181173-zakon-pro-prozori-zakupivli-minoborony-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 8381 про прозорі закупівлі Міноборони.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, набуття чинності цим законопроектом, зокрема, означатиме, що у системі Prozorro з’явиться інформація про те, за якою ціною закуповували продукти та послуги для військових з 24 лютого 2022 року.

Дуже ймовірно, що після публікації всіх документів «яйця по 17 за штуку» та «картопля по 22 за кг» можуть здатися не єдиною проблемою. Бо ціни на всі інші незбройні закупівлі там також мають зʼявитися. Як і всі наступні контракти Міноборони на харчі, — наголошує Шабунін.

Шабунін зазначив, що цей законопроект став результатом роботи антикорупційного комітету Ради та ЦПК, робота над ним розпочалася невдовзі після публікації у ЗМІ резонансного журналістського розслідування про вартість закупівлі продуктів для ЗСУ.