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В Україні створюю «Гвардію наступу», фото: Луганська ОВА
Верховна Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»https://racurs.ua/ua/n181172-verhovna-rada-vyznachyla-povnovajennya-gvardiyi-nastupu.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила законопроект № 9070, котрий вносить зміни до законодавства, які визначають повноваження «Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», утвореної у січні цього року.
Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей законопроект:
- вносить зміни до ст. 2 закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», що дозволить передавати вказаній штурмовій бригаді поліції необхідне озброєння та бойову техніку;
- передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України;
- встановлює, що бойовий імунітет також розповсюджується на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.
У зв’язку з наділенням поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України на час дії воєнного стану додатковими повноваженнями також необхідно запровадити можливість притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності за окремі військові правопорушення з урахуванням особливостей діяльності цього органу, — вказано в пояснювальній записці законопроекту.
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