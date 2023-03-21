Верховна Рада визначила повноваження «Гвардії наступу»

В Україні створюю «Гвардію наступу», фото: Луганська ОВА

https://racurs.ua/ua/n181172-verhovna-rada-vyznachyla-povnovajennya-gvardiyi-nastupu.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроект № 9070, котрий вносить зміни до законодавства, які визначають повноваження «Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», утвореної у січні цього року.

Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей законопроект:

вносить зміни до ст. 2 закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», що дозволить передавати вказаній штурмовій бригаді поліції необхідне озброєння та бойову техніку;

передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України;

встановлює, що бойовий імунітет також розповсюджується на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.