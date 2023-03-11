МВС сформувало «Гвардію наступу»

https://racurs.ua/ua/n180810-mvs-sformuvalo-gvardiu-nastupu.html

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Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сформувало спеціальну «Гвардію наступу». Практично всі підрозділи, які у майбутньому визволятимуть окуповані московитами регіони України, вже сформовані.

28 тис. заявок від добровольців ми вже прийняли. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни й там не всі витримують, — наголосив 11 березня в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються «Гвардією наступу».

Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані та наразі ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє, — додав Клименко.

«Гвардія наступу» — це штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Вони спрямовані саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.