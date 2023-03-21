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В Украине создаю «Гвардию наступления», фото: Луганская ОВА

Верховная Рада определила полномочия «Гвардии наступления»

21 мар 2023, 16:29
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Верховна Рада ухвалила законопроект № 9070, котрий вносить зміни до законодавства, які визначають повноваження «Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», утвореної у січні цього року.





Про це сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей законопроект:

  • вносить зміни до ст. 2 закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», що дозволить передавати вказаній штурмовій бригаді поліції необхідне озброєння та бойову техніку;
  • передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України;
  • встановлює, що бойовий імунітет також розповсюджується на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.

У зв’язку з наділенням поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України на час дії воєнного стану додатковими повноваженнями також необхідно запровадити можливість притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності за окремі військові правопорушення з урахуванням особливостей діяльності цього органу, — вказано в пояснювальній записці законопроекту.

Источник: Ракурс


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