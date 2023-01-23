Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ: постачальник пояснив, чому ціни дорожчі за магазинні

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Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ триває в Україні. Постачальник пояснив, чому у нього ціни дорожчі за магазинні у декілька разів.

У тексті пресрелізу, який передали «Укрінформу», зазначається, що «інформація про те що ТОВ „Актив компані“ нібито є „прокладкою“, знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1 тис. грн., реалізує продукцію за завищеними цінами — є неправдивою і це є дискредитацією ТОВ „Актив компані“ та Міноборони».

Ми — не «фірма-прокладка»

У штаті ТОВ «Актив компані» офіційно працевлаштовано 187 працівників, вона має понад 2 тис. кв. м складських приміщень, включаючи холодильні камери для зберігання швидкопсувної продукції, понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів, а зі складів щоденно відвантажується не менш як 120 т продуктів.

В компанії повідомили, що фактичне місцезнаходження ТОВ «Актив компані» не відповідає юридичному, з метою збереження життя та здоров’я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

У компанії також наголосили, що «оприлюднення чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров’я наших співробітників. А це — понад 180 осіб». Тому ТОВ звернулося до Міноборони, а також нардепів із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства.

Чому так дорого

У ТОВ «Актив компані» повідомили, що під час проведення відповідної закупівлі цінові пропозиції на розгляд МО надали понад 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги (за вартість яєць).

Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, в тому числі з ТОВ «Актив компані» у 2023 році, складає зараз 145,8 грн. Сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів понад 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

Відповідно до порядку застосування Каталогу продуктів харчування, МО замовляє комплекти продуктів за Каталогом продуктів — це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле, — йдеться у відповіді компанії.

Крім того, як додає постачальник, у вартість послуги також входить оновлення поставлених продуктів, у яких спливає термін зберігання, їх замінюють свіжими продуктами.

У компанії наголошують, що саме з викладених причин порівняння цін на окрему одиницю товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті є «неправильним та маніпулятивним».

У прес-службі додали, що ціна на послуги із забезпечення продуктами фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання. В «Актив компані» також розповіли, що не продали поки жодного яйця за ціною 17 грн. Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», згідно з яким ринкова ціна одного яйця становить 9 грн за шт.".

Що трапилося

Журналісти ZN дізналися про контракт між Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаської областях, та якоюсь компанією «Актив компані» вартістю 13,16 мільярда гривень.

Ціни у контракті: яйця — по 17 грн за штуку, картопля — по 22 грн за кілограм, куряче стегно — по 120 грн за кілограм.

Радник глави Офісу президента заявив, що корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях.

У Міноборони назвали інформацію про закупівлю продуктів маніпуляцією.