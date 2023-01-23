Три міністри на вихід - можливі перестановки в Кабміні повідомили ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n179150-try-ministry-na-vyhid-mojlyvi-perestanovky-v-kabmini-povidomyly-zmi.html

Ракурс

В уряді України можливі кадрові перестановки.

Як повідомив Телеграм канал «УП of the record», перший кандидат на вихід — міністр палива та енергетики Герман Галущенко.

Під питанням також міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Один з ТГ-каналів «Української правди» пише, що у команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні, можливо їх варто скоротити й кудись об‘єднати.

З боку Верховної Ради, користуючись моментом, депутати хотіли б так само змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів. Наразі в ОПУ про це серйозно не говорять.

Нагадаємо, що 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Розслідування ведеться за статтями про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 364) та про пропозицію, обіцянку або вилучення неправомірної вигоди посадовою особою (ст. 368). Ці дії урядовець здійснив при закупівлі генераторів.

Журналіст УП Михайло Ткач заявляє, що Лозинського нібито взяли на хабарі у розмірі 400 тис. дол.