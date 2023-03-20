Крылатые ракеты «Кинжал». Фото:

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Запаси гіперзвукових ракет «Кинджал» у росії скоротилися до 49 штук.

Під час удару 9 березня противник завдав черговий масований ракетний удар по території України. Ворог застосував 63 крилатих ракети. З них 31 — це Х-101/555, 20 «Калібрів», шість одиниць Х-22 та шість гіперзвукових «Кинджалів». Це було 11% від їх загальної кількості. Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Також, за його словами, також того дня росія застосувала 16 зенітних керованих ракет комплексом С-300 та вісім дронів-камікадзе типу Shahed-131/136.

Наєв наголосив на потребі України у сучасних зенітно-ракетних комплексах. Додав, що сили ППО досить успішно ліквідовують ті ракети, які можуть збивати.

Як відомо, Х-47 «Кинджал» — це перероблена ракета «Іскандер», яка летить балістичною траєкторією з надвисокою швидкістю. «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє її у верхні шари атмосфери, запускає, і ракета під час заходу на ціль опускається з величезною швидкістю. Збивати такі ракети українська ППО зараз не в змозі.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі — там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Станом на 19 березня окупанти тримають у Чорному морі два ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 ракет «Калібр».

Джерело: «РБК-Україна»