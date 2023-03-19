Росіяни тримаються подалі від берега у Чорному морі, але мають потужний залп «Калібрів»

Росіяни тримаються подалі від берега у Чорном морі, але тримають потужний залп "Калібрів"

https://racurs.ua/ua/n181108-rosiyany-trymautsya-podali-vid-berega-u-chornom-mori-ale-trymaut-potujnyy-zalp-kalibriv.html

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Ворог тримає у Чорному морі два ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 ракет «Калібр».

Корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі — там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають, зазначили в ОК «Південь».

Наразі у Чорному морі фіксується дев’ять кораблів угруповання, серед яких — два ракетоносії.

Це надводні ракетоносії, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу «Калібр», — сказала керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що залишається ймовірність застосування ворогом точкових ракетних ударів.