Прикордонники затримали на березі Тиси чоловіків у гідрокостюмах, які хотіли втекти до Румунії

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Ракурс

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які хотіли втекти до Румунії, перепливши Тису.

Зі світлини видно, що вплав збиралися перебратися троє чоловіків. Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, документів та грошів, вони мали при собі накачані автомобільні камери.

Всього прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які мали наміри залишити територію України. Усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії.

Четверо із затриманих планували «підкорювати» високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби «Яблунівка». Двоє із порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини.

«Підводників» прикордонний наряд затримав близько 23.00 на березі річки Тиса. Ці чоловіки прибули на Закарпаття з Тернопільщини, Вінниччини та Одещини. Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали.

У ДПСУ пишуть, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів, а глибина річки сягає трьох метрів, ширина — 50 м.

Упродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття, щоб незаконно перейти кордон. За організацію своєї «подорожі» він заплатив 2,5 тис. дол.