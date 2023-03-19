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Россияне держатся подальше от берега в Черном море, но имеют мощный залп "Калибров"
Россияне держатся подальше от берега в Черном море, но имеют мощный залп «Калибров»https://racurs.ua/n181108-rossiyane-derjatsya-podalshe-ot-berega-v-chernom-more-no-imeut-moschnyy-zalp-kalibrov.htmlРакурс
Ворог тримає у Чорному морі два ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 ракет «Калібр».
Корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі — там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають, зазначили в ОК «Південь».
Наразі у Чорному морі фіксується дев’ять кораблів угруповання, серед яких — два ракетоносії.
Це надводні ракетоносії, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу «Калібр», — сказала керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Вона зазначила, що залишається ймовірність застосування ворогом точкових ракетних ударів.
Вони продовжують підшукувати тактику, яка буде для них результативною, бо масовані ракетні удари не стали для них вдалою практикою, тактикою і тим, що надало б навіть натхнення тим підрозділам, які на суходолі не мають успіху, — додала вона.
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