СБУ обезвредила подпольные ячейки компартии в Украине. Фото:

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Підконтрольну російським спецслужбам організацію ліквідували в Україні.

У Києві та ще шістьох областях нейтралізовано підпільні осередки так званої «комуністичної партії радянського союзу». Ця організація підконтрольна російській федеральній службі безпеки. Після повномасштабного вторгнення росії організатори об'єднання намагались створити в Україні розгалужену мережу власних «обкомів». Про це 20 березня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

З’ясувалося, що активісти цієї партії мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. Колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР, ворожі агенти закликали приєднуватись до них.

Прокремлівську організацію очолював Юрій Щіпков — керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у москві. За його наказом були створені підпільні «філії» об'єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

СБУ оперативно втрутилося і жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя. Під час час обшуків у фігурантів спуслужба вилучила російські паспорти, незареєстровану зброю та боєприпаси, мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором» та прокремлівські агітаційні матеріали.

Одному з організаторів об'єднання вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, СБУ викрила двох подруг з Краматорська, які зливали росіянам позиції Сил оборони під Бахмутом. Жінки фіксували результати обстрілів по українській інфраструктурі, коригували повторні удари росіян та повідомляли про місця розміщення ЗСУ.