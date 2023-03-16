СБУ викрила двох подруг, які "зливали" росіянам українські позиції під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n180971-sbu-vykryla-dvoh-podrug-yaki-zlyvaly-rosiyanam-ukrayinski-pozyciyi-pid-bahmutom.html

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СБУ викрила двох подруг з Краматорська, які зливали росіянам позиції Сил оборони під Бахмутом.

Однією зі зловмисниць виявилася медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. Жінки фіксували результати обстрілів по українській інфраструктурі, коригували повторні удари росіян та повідомляли про місця розміщення ЗСУ.

Обох прихильниць «руского міра» затримано. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проросійськи налаштована жителька Краматорська була завербована представником спецслужб росії. Своєму куратору вона через месенджер регулярно повідомляла інформацію про результати ракетних ударів, нанесених зс рф по населених пунктах Донецької області.