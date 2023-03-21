росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, фото:

https://racurs.ua/ua/n181175-rosiya-vyvela-dodatkovi-raketonosiyi-u-chorne-more-ok-pivden.html

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росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Раніше сьогодні командування Військово-морських сил України повідомляло, що росіяни на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім кораблів. Станом на 16.00 російське корабельне угруповання було збільшене майже вдвічі й тепер становить 12 кораблів.