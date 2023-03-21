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Ракурс
росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, фото:

росія вивела додаткові ракетоносії у Чорне море — ОК «Південь»

21 бер 2023, 18:07
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росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі.





Про це сьогодні, 21 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Раніше сьогодні командування Військово-морських сил України повідомляло, що росіяни на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім кораблів. Станом на 16.00 російське корабельне угруповання було збільшене майже вдвічі й тепер становить 12 кораблів.

Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 «Калібрів», — зазначають в ОК «Південь» й наголошують, що загроза ракетних ударів лишається високою.

Джерело: Ракурс


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