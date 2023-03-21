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Російські загарбники сьогодні, 21 березня, ввечері атакували Одещину ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря винищувачами Су-35.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
Було випущено загалом три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59:
- дві ракети збили сили ППО;
- одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
Внаслідок ракетного удару постраждали загалом чотири людини:
- троє отримали легкі поранення вибуховою хвилею;
- одну людину госпіталізовано.
У прес-службі ДСНС Одещини зазначають, що влучання російської ракети призвело до пожежі покрівлі будівлі на площі 40 кв. м, котру ліквідували з використанням платформи (люльки) автоколінчатого підіймача.
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