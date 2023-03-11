На Запорожье двое детей подорвались во время игры с неизвестным устройством, фото: Нацполиция

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У Запорізькій області в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району сьогодні, 11 березня, двоє дітей постраждали внаслідок вибухонебезпечного предмету — хлопчики 2012 та 2019 років народження отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Дітей доставили до медичного закладу обласного центру. Після огляду трирічного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Правоохоронці, які працювали на місці інциденту, встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це — руків’я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3, — зазначається в повідомленні. — Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація.

У поліції закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок слід:

відразу повідомити відповідні профільні служби за номерами 101 або 102;

до приїзду спеціалістів, за можливості, позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань;

до прибуття фахівців місце знахідки потрібно взяти під охорону та не допускати туди сторонніх осіб.

Категорично забороняється: