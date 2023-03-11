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Последствия российских обстрелов, фото: Офис президента

Обстрел Запорожья — в прокуратуре показали фото разрушений

11 мар 2023, 20:49
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Російські загарбники сьогодні, 11 березня, близько 15.20 здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя.





Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об'єктів, пошкоджено газопровід. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За попередніми даними, для обстрілу росіяни застосували дві ракети ЗРК С-300.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що протягом доби рашисти завдали 12 авіаційних та два ракетні удари по місту Запоріжжя.

Источник: Ракурс


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