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Последствия российских обстрелов, фото: Офис президента
Обстрел Запорожья — в прокуратуре показали фото разрушенийhttps://racurs.ua/n180821-obstrel-zaporojya-v-prokurature-pokazali-foto-razrusheniy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 березня, близько 15.20 здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя.
Через обстріл зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об'єктів, пошкоджено газопровід. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.
За попередніми даними, для обстрілу росіяни застосували дві ракети ЗРК С-300.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що протягом доби рашисти завдали 12 авіаційних та два ракетні удари по місту Запоріжжя.
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