Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожье, фото: UNN

https://racurs.ua/n180818-zaporoje-za-sutki-podverglos-12-aviacionnym-i-2-raketnym-udaram-genshtab.html

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Рашисти протягом поточної доби завдали 12 авіаційних та два ракетні удари по місту Запоріжжя.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, загарбники завдали удару із ЗРК С-300 по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті — зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

Зазначається, що ворог загалом здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню, один з яких — по об'єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених.