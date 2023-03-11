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Россияне в очередной раз обстреляли Запорожье ракетами С-300, фото: «РБК»

Рашисты ударили ракетами С-300 по объекту жизнеобеспечения Запорожья

11 мар 2023, 16:30
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Російські загарбники сьогодні, 11 березня, завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Запорізької області.





За попередньою інформацією, удар було завдано ракетами С-300. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.

Сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації, — наголошують в ОВА. — Наразі залучені всі відповідні служби.

За інформацією місцевих ЗМІ, у місті пролунали два вибухи. Удари, за попередньою інформацією, завдавалися з району Токмака. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму в одному з районів обласного центру.

Источник: Ракурс


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