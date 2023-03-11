Рашисти вдарили ракетами С-300 по об'єкту життєзабезпечення Запоріжжя

Рашисти вдарили ракетами С-300 по об'єкту життєзабезпечення Запоріжжяhttps://racurs.ua/ua/n180813-rashysty-vdaryly-raketamy-s-300-po-obiektu-jyttiezabezpechennya-zaporijjya.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 березня, завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Запорізької області.
За попередньою інформацією, удар було завдано ракетами С-300. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.
Сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації, — наголошують в ОВА. — Наразі залучені всі відповідні служби.
За інформацією місцевих ЗМІ, у місті пролунали два вибухи. Удари, за попередньою інформацією, завдавалися з району Токмака. Місцеві жителі повідомляють про стовп диму в одному з районів обласного центру.