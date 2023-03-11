ЗРК Patriot, фото: «АрмияInform»

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Зенітні ракетні комплекси Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів, можуть збивати не лише балістичні ракети, а й ворожі літаки, котрі завдають ракетно-бомбових ударів з територій неподалік від лінії зіткнення.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Комплекс хороший не тільки в плані збиття балістичних ракет, це комплекс далекого радіусу дії, — зазначив він.

Ігант наголошує, що Україна наразі не має настільки далекобійних систем. Основний комплекс український ППО має таку дальність:

Бук-М1 — до 40 км;

С-300 — до 70 км.

Тому дальність дії в 150 км, які мають комплекси і Patriot, і SAMP/T, допоможе насамперед збивати не лише балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях, — зазначив він.

Ігнат зазначив, що рф сьогодні застосовує авіацію у прифронтовій зоні Півночі та Півдня, щоб завдавати ударів і ракетами, і плануючими керованими авіаційними бомбами.

Вони підлітають на дистанцію 30−40, 50−60 км до наших кордонів і можуть скидати ці бомби. Що таке авіаційні бомби великого тоннажу, ми знаємо, наскільки руйнівну силу вони несуть, — наголосив він.

Наявність далекобійних зенітних систем, а також авіації, здатної завдавати удару на понад 150 км, віджене російську авіацію від наших кордонів. Зрозуміло, що хотілося б бачити не лише збиті рашистські крилаті ракети, але й їхні літаки, які часто з’являються на лінії бойового зіткнення, — додав Ігнат.

Він уточнив, що йдеться про збиття ворожих літаків на тимчасово окупованих територіях України, звідки російська авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях Сил оборони.

За словами Ігната, комплекси буде розміщено таким чином, аби вони прикривали українську критичну інфраструктуру, війська.

Джерело: «Укрінформ»