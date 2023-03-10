ВСУ могли получить систему ПВО Patriot, но еще не эксплуатировали – Financial Times

https://racurs.ua/n180752-vsu-mogli-poluchit-sistemu-pvo-patriot-no-esche-ne-ekspluatirovali-financial-times.html

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Збройні сили України, ймовірно, отримали одну із двох американських систем ППО Patriot, які обіцяли надати США та Німеччина, але вона ще не введена в експлуатацію.

Про це повідомило видання Financial Times.

Також очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

Система ППО середньої дальності Patriot ще не тестувалася проти балістичних «Кинджалів», якими росія періодично атакує Україну. Сили ППО України нині не мають змоги збивати «Кинджали».

Міністр оборони Олексій Резніков у січні розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.

Нагадаємо, 21 грудня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Берлін передасть додаткову батарею Patriot, а Нідерланди — ще дві пускові установки.