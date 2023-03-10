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Подарок Кобзарю - ВСУ уничтожили минометный расчет рф близ Бахмута

Подарок Кобзарю — ВСУ уничтожили минометный расчет рф близ Бахмута (ВИДЕО)

10 мар 2023, 10:42
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Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували момент знищення мінометного розрахунку російських окупантів на фронті у виконанні 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії ЗСУ.





Бахмутський напрямок. Мінус мінометний розрахунок Наш невеличкий презент до річниці від дня народження Тараса Григоровича, — повідомила прес-служба 45-ї бригади.

Источник: Ракурс


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