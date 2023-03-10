Подарок Кобзарю - ВСУ уничтожили минометный расчет рф близ Бахмута

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Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували момент знищення мінометного розрахунку російських окупантів на фронті у виконанні 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії ЗСУ.