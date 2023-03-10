Подарунок Кобзарю — ЗСУ знищили мінометний розрахунок рф біля Бахмута

https://racurs.ua/ua/n180751-podarunok-kobzaru-zsu-znyschyly-minometnyy-rozrahunok-rf-bilya-bahmuta-video.html

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Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували момент знищення мінометного розрахунку російських окупантів на фронті у виконанні 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії ЗСУ.