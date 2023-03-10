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Подарунок Кобзарю — ЗСУ знищили мінометний розрахунок рф біля Бахмута
Подарунок Кобзарю — ЗСУ знищили мінометний розрахунок рф біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180751-podarunok-kobzaru-zsu-znyschyly-minometnyy-rozrahunok-rf-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували момент знищення мінометного розрахунку російських окупантів на фронті у виконанні 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії ЗСУ.
Бахмутський напрямок. Мінус мінометний розрахунок Наш невеличкий презент до річниці від дня народження Тараса Григоровича, — повідомила прес-служба 45-ї бригади.
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