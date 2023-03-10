Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Подарунок Кобзарю — ЗСУ знищили мінометний розрахунок рф біля Бахмута

Подарунок Кобзарю — ЗСУ знищили мінометний розрахунок рф біля Бахмута (ВІДЕО)

10 бер 2023, 10:42
999

Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували момент знищення мінометного розрахунку російських окупантів на фронті у виконанні 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії ЗСУ.





Бахмутський напрямок. Мінус мінометний розрахунок Наш невеличкий презент до річниці від дня народження Тараса Григоровича, — повідомила прес-служба 45-ї бригади.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів