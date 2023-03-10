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Ракурс
Солдати рф при “нещасних випадках” з цивільними представляються вагнерівцями

Солдати рф при «нещасних випадках» з цивільними представляються вагнерівцями (ФОТО)

10 бер 2023, 10:23
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Керівництво армії росії поширює «пам'ятку» поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України. Фото цієї інструкції оприлюднило у Телеграм 10 березня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





У «пам'ятці» містяться рекомендації для російських військовослужбовців щодо просування ворожих наративів під час спілкування з місцевими мешканцями, а також дозвіл на проживання у залишеному житлі цивільних та примусове відчуження їхнього автотранспорту.

У разі «нещасних випадків» чи смертельних/травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп’яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності пам’ятка наказує представлятися бійцями ПВК «вагнер», — йдеться у повідомленні СтратКому.

Там додали, що наявність подібних інструкцій — зайвий доказ систематичного нехтування росією правил ведення війни та свідчення про суттєві проблеми з дисципліною.

Джерело: Ракурс


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